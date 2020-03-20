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В Великобритании закрывают рестораны, пабы, кинотеатры и спортзалы

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В Великобритании закрывают рестораны, пабы, кинотеатры и спортзалы

Правительство Великобритании издало распоряжение о немедленном закрытии ресторанов, пабов, спортзалов и кинотеатров во всем королевстве в связи с угрозой распространения коронавируса нового вида. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания, так что по согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», — сказал Джонсон, добавив, что у этих заведений по-прежнему будет возможность торговать едой на вынос.

Новые правительственные меры предполагают также закрытие ночных клубов, театров, кинотеатров и спортзалов и будут действовать на территории Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Ограничения будут сохраняться до новых распоряжений со стороны британских властей. Джонсон пообещал, что правительство будет ежемесячно анализировать ситуацию с тем, чтобы по возможности скорее снять введенные запреты.

Премьер-министр подчеркнул, что борьба с распространением инфекции является общей задачей всех жителей страны. Он признал, что принимаемые меры негативно отразятся на британской экономике, однако добавил, что трудности будут временными, а правительство продолжит оказывать бизнесу беспрецедентную поддержку.

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Ранее британские власти выступали в основном лишь с рекомендациями для населения и бизнеса, заявляя о необходимости свести к минимуму число контактов между людьми. В среду Джонсон также объявил о закрытии государственных школ.

При этом ранее по собственной инициативе на дистанционное обучение студентов перешли почти все британские вузы, а о временном прекращении работы объявили крупнейшие британские киносети. Церковь Англии объявила об отмене большинства служб.

Великобритания, коронавирус
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