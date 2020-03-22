Россия тоже собирается вводить карантин

На фоне эпидемии нового коронавируса в России могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

По его словам, число заболевших в России ежедневно увеличивается примерно на треть, что сопоставимо с темпами распространения инфекции в Испании, Франции, Германии и Великобритании. И для того, чтобы сдерживать эпидемию, как, например, в Сингапуре, Японии или Южной Корее, в которых произошли крупные вспышки заболевания, нужно принять «решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», отметил собеседник агентства.

Источник госагентства говорит, что у России еще «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры». В частности, власти изучают опыт стран, которым успешнее других удается бороться с распространением инфекции. В том числе анализируются такие меры, как карантин для заразившихся, изоляция людей, отмена массовых мероприятий и закрытие мест массового скопления людей, отметил он.

За прошедшие сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, число инфицированных в этой стране выросло до 306 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 16 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются еще 36 540 человек.