В Украине выздоровели восемь заболевших коронавирусом

Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на день воскресенья в Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава страны.

«От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.

В этом контексте в Центре отмечают, что еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.