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В Японии начали клинические испытания лекарства от коронавируса

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В Японии начали клинические испытания лекарства от коронавируса

Япония начала клинические испытания препарата Авиган, также известного под названиями Фавипиравир и Фавилавир, в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции, сообщил телеканал NHK.

Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления для развития плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют.

Между тем китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

В Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов. Предстоит выяснить как препарат будет воздействовать на концентрацию вируса в организме.
Сейчас в Японии есть запас Авигана, достаточный для лечения 2 миллионов человек.

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Сейчас в Японии выявлен 1091 случай заражения внутри страны и 712 человек с круизного судна Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Всего заболевших 1803 человека, погибло 49 человек, 61 человек находится в тяжелом состоянии, 766 человек выздоровели и выписались из больниц.

Япония, коронавирус
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