В Украине уже 73 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Об этом сообщили в МОЗ.

Там отметили, что за сутки выявлено 26 новых случаев.

Также там отозвали информацию о выздоровлении 8 зараженных коронавирусом украинцев.

«Минздрав сообщает: UPDATE: У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук.