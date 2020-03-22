В ФРГ запретят собираться более чем по два человека

Правительство ФРГ и правительства федеральных земель по итогам телефонной конференции в воскресенье договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
Власти договорились запретить собираться более чем по двое. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей, говорится в сообщении.
Официальной информации на этот счет пока нет. Как ожидается, канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует общественность позже.
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