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В Лондоне по иску российского банка арестовано имущество Дмитрия Фирташа

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В Лондоне по иску российского банка арестовано имущество Дмитрия Фирташа
Фото: Коммерсантъ

В Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. Об этом пишет газета Коммерсантъ.

По данным источников издания, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком. Как следует из открытых источников, это относительно новая постройка, возведенная на месте ранее стоявшего здесь здания. На первом этаже располагаются гараж и прихожая, а также гостевая спальня и рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Основные жилые помещения находятся выше, а на третьем этаже — так называемая главная спальня хозяина. Первый цокольный этаж предназначен в том числе для размещения прислуги и имеет выходы в сад. Еще ниже имеется плавательный бассейн. Отделка рам, балюстрад и дверей выполнена в едином оригинальном стиле из бронзы.

Второй арестованный особняк господина Фирташа представляет собой еще более монументальное сооружение и фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров. В свое время, по данным британских СМИ, он являлся частью бывшей станции лондонского метро «Бромптон-роуд», которая открылась 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям «Найтсбридж» и «Южный Кенсингтон». Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли. Незадолго до начала Второй мировой войны здание вместе с лифтовыми шахтами и нижними западными переходами было продано военному министерству Великобритании. В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции «Бромптон-роуд».

Арестованный бывший объект ПВО Дмитрия Фирташа. Фото Ъ

Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около £2 млн.

Помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем £50 млн суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.

Напомним, что иск в суд Лимасола к Дмитрию Фирташу был подан юристами ВТБ в декабре прошлого года. Претензии связаны с частным акционерным обществом «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированным в России и уже обанкротившимся ООО «Титановые инвестиции», в которых Фирташ является бенефициаром. Между тем эти компании владеют целым рядом крупных химпредприятий в Крыму, производящих диоксид титана, имеющий самое различное применение во многих областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла до производства бетона и резины. Еще в апреле 2015 года эти предприятия взяли крупные кредиты в ВТБ, но в феврале следующего года перестали их обслуживать — общий долг составил около 2,5 млрд руб. Банк обратился в российские суды, которые обязали должников выплатить суммы, а после — в кипрский суд. Истец потребовал арестовать и активы Group DF Holdings Limited — компании, которая фактически является головной в структурах Дмитрия Фирташа, и его собственное имущество на $45,7 млн, что и было сделано.

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В пресс-службе банка ВТБ изданию подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре. «Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа»,— заявили в кредитном учреждении, отметив, что основная цель — возврат кредитных средств, которого ВТБ «будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства». В структурах Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда не ответили.

Дмитрий Фирташ, ВТБ Банк, Лондон, ВТБ
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