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Киев остановил общественный транспорт – возят только по пропускам

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Киев остановил общественный транспорт – возят только по пропускам

Киев остановил весь общественный транспорт. С понедельника, 23 марта, перевозят исключительно медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек.
Для стратегических предприятий разработаны маршруты для общественного транспорта.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д «ул.Палладина — ст. м. «Лыбидская»;

№ 114 «ул. Милославская — вокзал «Центральный»;

№ 118 «ст. м. «Черниговская» — ст. м. «Политехнический институт»;

№ 119 «ул. Касияна — Контрактовая площадь»;

№ 220 «ул. Тростянецкая — ул. Медовая»;

№ 500 «ул. Северная — вокзал «Центральный».

Троллейбусные маршруты:

№ 7 «ул. Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого»;

№ 16 «ул. Туполева — Майдан Независимости»;

№ 30 «ул. Милославская — ул. Кадетский гай»;

№ 91-Н «ул. Милославская — вокзал «Центральный»;

№ 92-Н «просп. Свободы — аэропорт «Киев» им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 «Михайловская Борщаговка — станция «Старовокзальная»;

№ 12 «Пуща-Водица — Контрактовая площадь»;

№ 14 «просп. Отрадный — Контрактовая площадь»;

№ 16 «ст. м. «Героев Днепра — Контрактовая площадь»;

№ 22 «б-р Перова — завод ЖБК»;

№ 28-Д «ул. Ватутина — ст. м. «Позняки».

«Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда, и такие пропуски мы передаем сейчас на все необходимые предприятия», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Остальные граждане, подчеркнул Кличко, не смогут пользоваться общественным транспортом на время карантина.

Напомним, что в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта, введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

Киев, коронавирус
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