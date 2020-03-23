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В Киеве выдали 97 тысяч спецпропусков для проезда в транспорте

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В Киеве выдали 97 тысяч спецпропусков для проезда в транспорте

В Киеве выдали 97 тысяч специальных билетов для проезда в транспорте столицы.

Об этом в Facebook сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

«Еще раз, об ограничениях в работе общественного транспорта и получения спецбилетов, позволяющих проезд в нем. Позволяют исключительно определенным некоторым категориям пассажиров! Департамент транспортной инфраструктуры КГГА уже выдал по состоянию на данный момент 97 тысяч спецбилетов. В процессе обработки выдача еще тысяч спецбилетов по заявкам от определенных предприятий и учреждений», — отметил он.

По его словам, те предприятия, учреждения и организации, руководители которых хотели и способны организовать работу и передвижение своих работников должным образом, — получили и передали спецбилеты своим сотрудникам за 1 сутки.

«Кто не хотел заниматься в выходные — будет отвечать за выполнение своих служебных обязанностей и за организацию логистики на своем предприятии или учреждении», — добавил он.

Как сообщалось, с понедельника, 23 марта, в связи с распространением коронавируса общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

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Кроме того, пассажирам требуется специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают. Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта.

В КГГА отмечают, что ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты — медицинской маски.

В настоящее время в Украине подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом нового типа, три из них летальные.

Киев, коронавирус
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