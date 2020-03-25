Кабмин хочет ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине

Кабинет министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации и все карантинные мероприятия будет введены сроком на 30 дней.