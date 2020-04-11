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Кабмин займется восстановлением экономики после эпидемии

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Кабмин займется восстановлением экономики после эпидемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров представит свой план и меры по восстановлению экономики после наступления «переломного момента» в развитии эпидемии коронавируса, к которому страна «умеренно и плавно» движется.

«Те страны, где произошел пик, и они пошли вниз, конечно, могут начинать говорить и готовить людей к завершению карантинных мер и „разогреву“ экономики. Пока, очень умеренно и плавно, но мы движемся вверх, к сожалению. И вот тот переломный момент, который, надеюсь, наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться уже вниз по количеству выявленных заболевших, общему количеству заболевших, по количеству, к сожалению, умерших», — сказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу.

Шмыгаль указал, что после наступления этого пикового момента правительство начнем представлять свой план и меры, которые оно разрабатывает сегодня, чтобы «через три-четыре недели представить их малому и среднему бизнесу, гражданам, стране, городам, предприятиям».

«Этот план в работе, мы работаем над этим практически круглосуточно. Как только он будет готов, отшлифован, сразу будет представлен. Поверьте, он будет одним из лучших среди наших стран-соседей. В нем и кредитные каникулы, и рефинансирование кредитов, поддержка малоимущих и безработных», — отметил он.

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Премьер также обратил внимание, что в Украину вернулось большое количество активных инициативных граждан, работавших за границей, и им также надо дать возможность двигаться вперед. «Поэтому будет кредитная программа, которая будет называться „Нові гроші“. Кроме того, бизнесу, который не брал кредиты и работал „в белую“, мы будем готовы под гарантии государства или гарантированные государством кредиты обеспечить в размере полугодичного фонда оплаты труда», — рассказал он.

экономика, Денис Шмыгаль, коронавирус
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