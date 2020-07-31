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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Украины, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Только что закончилось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З», — написал Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Отмечается, что в «красную» зону попали: города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В «оранжевую» зону попали: города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области и Бучацкий район Тернопольской области.

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В «желтую» зону попали: города Винница и Могилев-Подольский, Винницкой, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области.

Кроме того, попали в «желтую» зону: город Яремче, Богородчанский, Городеневский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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По словам министра, указанное решение начнет работать с 3 августа.

«Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно, по пятницам, и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели», — отметил Немчинов.

ЧС, коронавирус, ТЭБ
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Пятница, 31 июля 2020
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