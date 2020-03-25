В Сумской области выявили первый случай коронавируса

На Сумщине диагностирован первый случай заболевания от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казацкое Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек при сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — написал городской голова.

Более подробную информацию он пообещал предоставить чуть позже.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.