Киевская и Сумская области с 24 марта официально войдут в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение ввести в ночь на среду, 24 марта, на территории Киевской и Сумской областей «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить: с 00.00 24 марта 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в своем Телеграм-канале в понедельник по итогам заседания госкомиссии.