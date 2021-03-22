Еще одна область в Украине попала в «красную» зону

Министерство здравоохранения Украины расширило «красную» зону карантина. В нее внесли Сумскую область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, Сумская область попала в «красную» зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу — количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).
По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь регионов находятся в «красной» зоне карантина — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
«Оранжевыми» остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.
Отметим, в «красной» зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:
Решение о введении карантинных ограничений «красной» зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016