Количество заявок на пособия по безработице в США в 4 раза побило рекорд 1982 года

Количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах увеличилось за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, до рекордных 3,28 млн, сообщило Министерство труда США. Всего две недели назад этот показатель составлял 211 тыс., что было близко к полувековому минимуму, отмечает Bloomberg.

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.

Экономисты перед выходом статистики прогнозировали, что он составит от 1 до 4 млн. В итоге фактическое число обращений оказалось ближе к верхней границе экспертных прогнозов.

Этот показатель приблизительно отражает темпы увольнения американских работников. Рекордный рост демонстрирует, насколько сильно и стремительно повлияла пандемия коронавируса на американский рынок труда. Недельные данные по обращениям за пособием по безработице во время «великой рецессии» 2009 года были в разы ниже.

Показатель за неделю по 21 марта подразумевает, что уровень безработицы США в апреле, вероятно, вырастет до 5,5%, отмечают экономисты Bloomberg Economics. Это точно не станет пиком, так как некоторые эксперты прогнозируют рост безработицы до 13%. Во время рецессии 2009 года безработица достигала 10% на максимуме.