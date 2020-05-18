Четверть американцев могут из-за коронавируса потерять работу

Уровень безработицы в Соединенных Штатах во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может достичь 20-25%.

Об этом в интервью телекомпании CBS заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Также во втором квартале ожидается существенное снижение ВВП.

«Цифры будут очень большими. Трудно сказать точно, я бы не хотел делать предположений. Это вполне может быть в районе 20 или 30 процентов», — сказал Пауэлл о возможных параметрах снижения ВВП.

При этом, по мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть Второй Великой депрессией.

«Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, причина — у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути это стихийное бедствие. В 1920-х годах, когда случился крах и все такое, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это», — сказал он.

«Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами», — убежден Пауэлл.

Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

«Я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев вы увидите, как начнется восстановление — по мере того, как компании вновь открываются и люди возвращаются к работе. Нам важно избежать второй волны вируса в этот период времени. Если нам это удастся, экономика сможет продолжить восстанавливаться. Мы увидим, как ВВП возвращается к росту после очень низких показателей в этом квартале. Мы увидим, как снизится безработица», — отметил Пауэлл.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%.

По словам опрошенных газетой «Вашингтон пост» экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.