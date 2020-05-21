В США уже 39 миллионов безработных

В США с начала пандемии Covid-19 почти 39 млн американцев потеряли работу. Только на прошлой неделе более 2,4 млн человек обратились за помощью как безработные.

Об этом сообщает Associated Press.

«Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице в течение двух месяцев эпидемии коронавируса в США возросло до почти 39 миллионов», — сообщило американское правительство в четверг, 21 мая.

На прошлой неделе за помощью обратились более 2,4 млн человек.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень безработицы может достичь максимального уровня в мае — июне — 20%-25%. Такого уровня безработицы в США не было со времен Великой депрессии.

По апрельским данным, уровень безработицы составил 14,7%.