В Украине вырос средний размер больничных

Средний размер выплат по больничным в Украине в феврале 2020 года составил 315 грн за каждый день лечения, что на 19,1% больше, чем в феврале прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

«По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года», — говорится в сообщении.

Всего по заявлениям-расчетам, полученным от работодателей в феврале, Фонд профинансировал более 2,9 млн дней пребывания на больничных на сумму 915,9 млн грн. Выплаты получили 266,5 тыс. застрахованных лиц.

Отметим, что в период карантина действует особый порядок выдачи больничных.

По информации Минюста, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.