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За время карантина работу потеряли 155 тысяч украинцев

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За время карантина работу потеряли 155 тысяч украинцев

Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Согласно ее данным, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел — до 430,4 тыс. чел.

Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. — от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.

«Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня уже трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

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Сообщалось, что правительство выделило дополнительно почти три миллиарда гривен на выплату помощи по безработице.

По состоянию на 20 мая количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 500 тысяч человек, и это на 64% больше, чем год назад.

безработица, коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 39 минут назад

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