За период карантина в Украине прибавилось 270 тысяч официальных безработных

В Украине за период карантина статус безработных получили 276 тысяч человек.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему «100 дней правительства» 11 июня, сообщает Укринформ.
«У нас на сегодня, по последним данным, количество зарегистрированных безработных, получивших статус безработного — это более 514 тысяч человек. Для сравнения, на 12 марта, когда мы ввели карантин, это была 361 тысяча. То есть в целом рост на разницу. При этом получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч людей », - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что на сегодня трудоустроено 142 тысяч 700 человек из тех, кто получил статус безработного.
«Это довольно большое количество и это те меры, которые стимулировали к созданию новых рабочих мест ...», - заявил премьер.
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