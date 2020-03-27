Украина заняла 134-е место в рейтинге экономической свободы

Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы по итогам прошлого года и заняла 134-е из 180 мест.
Об этом сообщается на сайте стратегического исследовательского института США The Heritage Foundation.
«Балл экономической свободы Украины составляет 54,9. Таким образом страна занимает 134-е место в индексе-2020», — сообщили в институте.
Как добавили в организации, за прошлый год Украина смогла набрать 2,6 балла благодаря большей эффективности в сфере права, отмене депутатской неприкосновенности и торговой свободе.
В первую шестерку рейтинга входят Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.
Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
В прошлом году Украина занимала 147-ю позицию в Индексе экономической свободы от The Heritage Foundation.
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