В США официльно одобрили 15-минутый тест на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирус, результат которого можно получить примерно за 15 минут, сообщил разработчик теста, американская компания Abbott Laboratories.
Ранее о разработке в США этого теста сообщил вице-президент США Майк Пенс. В ходе пресс-конференции в четверг он отметил, что Abbott Laboratories подала методику теста, который дает результат за четверть часа, на одобрение регулятору FDA.
«Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные — за 13», — говорится в сообщении на сайте компании.
В заявлении отмечается, что компания планирует нарастить производство с целью начать со следующей недели поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.
Ранее американская компания Cepheid также объявила, что получила от FDA разрешение на проведение экстренных тестов на коронавирус. Тест Cepheid дает результат за 45 минут.
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