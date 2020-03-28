Трамп собирается закрыть Нью-Йорк на карантин

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом американский лидер заявил в субботу журналистам на Южной лужайке Белого дома.
«Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, потому что это очаг заболевания. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, еще одно или два места, некоторые районы Коннектикута», — сказал он. «Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий — две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута», — подчеркнул Трамп, которого цитируют американские СМИ.
Президент уточнил, что под карантином подразумевает «ограничение на перемещения». «Поскольку во Флориде возникают проблемы. Многие жители Нью-Йорка едут туда. Мы не хотим, чтобы это происходило», — пояснил президент США.
В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 46 тыс. случав заражения.
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