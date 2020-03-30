В России регионы один за другим вводят режим полной самоизоляции

Исключение сделано для случаев оказания неотложной медпомощи, следования на работу, разрешенную областным правительством, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, сообщают местные СМИ.

Ограничительные меры не распространяются на медиков, Роспотребнадзор, полицию, МЧС и прочих силовиков, а также на обладателей спецпропусков от правительства.

Улицы Рязани с 30 марта будут регулярно подвергать дезинфекции — основные дороги областного центра, тротуары, общественные пространства и места общего пользования будут обработаны спецсредством. Дезинфекция пройдет в несколько циклов, ее проведут с привлечением техники дирекции благоустройства города.

О переходе региона в режим полной самоизоляции заявил и губернатор Вологодской области.

До этого власти Ленинградской области ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.

Режим полной самоизоляции ввели или вводят в ближайшем будущем следующие регионы РФ:

Москва;

Московская область;

Калининградская область;

Мурманская область;

Якутия;

Вологодская область;

Рязанская область.

Ограничения на передвижение в пределах региона ввели:

Ленинградская область;

Чеченская Республика.