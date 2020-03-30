В гавань Нью-Йорка прибыл плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
Как сообщила телекомпания NBC, Comfort будет пришвартован к пирсу номер 90 на Манхэттене и сможет начать прием пациентов через 24 часа после прибытия. На борту имеются 12 операционных.
Этот плавучий госпиталь уже работал в Нью-Йорке: через три дня после терактов 11 сентября 2001 года он прибыл в гавань Нью-Йорка и его персонал оказал медицинскую помощь нескольким тысячам пострадавших.
Согласно последним оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации данной организации, которая производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США выявили более 143 тыс. случая инфицирования, умерли свыше 2,5 тыс. человек, в том числе 776 человек — в Нью-Йорке.
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