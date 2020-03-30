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В Грузии вводят всеобщий карантин и комендантский час

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В Грузии вводят всеобщий карантин и комендантский час

На всей территории Грузии с 31 марта объявляется всеобщий карантин и комендантский час для превенции распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщают Новости-Грузия.

«Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра, 31 марта, в 8:00 утра», — сообщил он.

Гахария также добавил, что будет полностью остановлен общественный транспорт: в Тбилиси закрывается метро, перестанут ходить автобусы. Передвижение возможно только пешком или на личных машинах и на такси, при этом в салоне автомобиля должно быть не больше трех человек, включая водителя.

В общественных местах запрещен сбор больше трех человек. Должны быть закрыты все объекты, кроме продуктовых магазинов и аптек.

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Отмечается, что во время комендантского часа, который будет действовать с 21 часа до 6 утра, полностью запрещается передвижение пешком или на транспорте. Сам комендантский час вступит в силу 31 марта в 21 час.

В Грузии зарегистрировано уже 100 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

Грузия, коронавирус
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