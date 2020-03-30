В Италии уже более 100 тысяч случаев заражения новым коронавирусом

В Италии в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев, сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны страны.
Так, за сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.
Кроме того, зафиксировано еще 812 летальных исходов. Таким образом, всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.
В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является «самым высоким показателем c начала действия режима чрезвычайного положения».
Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.
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