Киев ждет самолет с миллионом медицинских масок

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставки еще миллиона масок дополнительно, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Что касается города Киева, нами закуплено 300 тыс. масок. Мы ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. В первую очередь маски идут работникам медицинской сферы... Сегодня 25 тыс. и завтра 75 тыс. масок, которые мы заказали у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальные предприятие „Фармация“ — аптеки по городу Киеву, где вы их можете приобрести», — сказал он в эфире канала «Украина 24» в понедельник вечером.
Напомним, ранее мэр Киева жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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