Власти США ожидают вторую волну коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако граждане к ней будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
По словам инфекциониста, коронавирус носит цикличный характер и вернется осенью благодаря легкости передачи от человека к человеку.
Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени многое будет совсем другим, например способность заглушить вирус и проводить тестирование.
«То, что мы переживаем сейчас, больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил он.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 163 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек. Сильнее всего от него пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
По числу заболевших США занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое. По показателю смертности на первой строчке находится Италия, далее следуют Испания, Китай, Иран и Франция.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
і ця друга хвидя цілком може наступити, адже корона вірус поширються з кожним днем і охвачує все бульшу і більшу територію. коронавірус не шкодує нікого і можети заразитися кожен. тому потрібно обовязково дотримуватися карантину і дезинфікувати руки. антисептик для своєї родини купував ту.у них і маски https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
і ця друга хвидя цілком може наступити, адже корона вірус поширються з кожним днем і охвачує все бульшу і більшу територію. коронавірус не шкодує нікого і можети заразитися кожен. тому потрібно обовязково дотримуватися карантину і дезинфікувати руки. антисептик для своєї родини купував ту.у них і маски https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html