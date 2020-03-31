Число жертв нового вируса в США превысило 3 тысячи человек

В США умерли более 3000 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса превысило 163,5 тыс. Почти 5,9 тыс. пациентов уже выздоровели.
США являются лидером по числу зараженных коронавирусом в мире. На втором месте находится Италия, где зафиксировали 101,7 тыс. случаев заражения. При этом число смертельных случаев в Италии значительно выше — 11,5 тыс.
Президент США Дональд Трамп объяснял столь стремительный рост числа подтвержденных случаев тем, что в стране активно проводят тестирование на коронавирус. Так, 30 марта американский лидер говорил, что в США сделали уже более 1 млн тестов.
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