Число жертв нового вируса в США превысило 3 тысячи человек

В США умерли более 3000 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса превысило 163,5 тыс. Почти 5,9 тыс. пациентов уже выздоровели.

США являются лидером по числу зараженных коронавирусом в мире. На втором месте находится Италия, где зафиксировали 101,7 тыс. случаев заражения. При этом число смертельных случаев в Италии значительно выше — 11,5 тыс.

Президент США Дональд Трамп объяснял столь стремительный рост числа подтвержденных случаев тем, что в стране активно проводят тестирование на коронавирус. Так, 30 марта американский лидер говорил, что в США сделали уже более 1 млн тестов.