В Украине зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных.

8 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 36 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 45 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

г. Киев — 107 случаев;

Киевская область — 52 случая;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 11 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 13 случаев;

Сумская область — 10 случаев;

Тернопольская область — 78 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черновицкая область — 90 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.