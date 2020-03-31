В Украине зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных.
8 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 36 случаев;
Волынская область — 3 случая;
Днепропетровская область — 9 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 5 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 13 случаев;
Ивано-Франковская область — 45 случаев;
Кировоградская область — 4 случая;
г. Киев — 107 случаев;
Киевская область — 52 случая;
Львовская область — 6 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 11 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 13 случаев;
Сумская область — 10 случаев;
Тернопольская область — 78 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 3 случая;
Черновицкая область — 90 случаев;
Черкасская область — 50 случаев;
Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.
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