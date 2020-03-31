В РФ стремительно растет количество заболевших и умерших от коронавируса

Число жертв коронавируса в России растет, общее количество смертей достигло 17. За сутки умерли восемь человек в четырех регионах

За сутки в России от коронавирусной пневмонии умерли восемь человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это рекордное число жертв.

Общее число погибших достигло 17 человек. С 30 марта власти выявили еще 500 заразившихся, что также является рекордным показателем. Общее число зараженных — 2 337.

Вылечились от COVID-19 за сутки 55 человек.

О четырех погибших в Москве стало известно вечером 30 марта. Все умершие накануне в столице — пожилые люди от 76 до 86 лет. Двое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех жертв были сопутствующие хронические заболевания: бронхиальная астма, хронические ишемия мозга и пиелонефрит, двое страдали от сахарного диабета.

Почти в половине регионов России уже введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям запрещено выходить из своих домов, исключения допускаются лишь в том случае, если человеку нужно купить продукты, лекарства, вынести мусор или выгулять собаку. В Москве власти объявили о планах ввести режим спецпропусков, которые позволят добираться до работы тем, кто не может работать дистанционно.