В Киеве коронавирус подтвержден еще у пяти человек

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у пяти человек, всего в столице инфицированных covid-19 107 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек», — сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в полдень вторника.

По его словам, всего в Киеве лабораторно подтвержден диагноз у 107 человек.