Во Франции за сутки умерли более 400 человек

Во Франции уже зафиксировано 3 024 летальных случая, вызванных COVID-19.
Об этом сообщает Служба общественного здоровья, передает Укринформ.
Всего в стране также подтверждено 44 550 случаев заражения (накануне было 40 174). За сутки умерло 418 человек.
Сейчас во Франции действует особый режим карантина, введенный правительством 17 марта в ответ на эскалацию эпидемии коронавируса COVID-19.
Согласно правительственному декрету, запрещено не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на «домашнем» карантине и покидать дома только при крайней необходимости, которые четко определены правилами. За нарушение режима — штраф 135 евро.
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