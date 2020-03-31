Во Франции за сутки умерли более 400 человек

Во Франции уже зафиксировано 3 024 летальных случая, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает Служба общественного здоровья, передает Укринформ.

Всего в стране также подтверждено 44 550 случаев заражения (накануне было 40 174). За сутки умерло 418 человек.

Сейчас во Франции действует особый режим карантина, введенный правительством 17 марта в ответ на эскалацию эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно правительственному декрету, запрещено не просто массовые, но и минимальные групповые собрания людей. Граждане обязаны оставаться на «домашнем» карантине и покидать дома только при крайней необходимости, которые четко определены правилами. За нарушение режима — штраф 135 евро.