Минздрав намерен открыть временные госпитали

Министерство здравоохранения Украины намерено создавать временные госпитали для пациентов с легкой формой коронавирусной болезни, у которых нет возможности самоизолироваться, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"В настоящее время Минздрав готовит рекомендации для открытия временных госпиталей для больных с коронавирусной болезнью, наша цель — открывать такие госпитали для больных с легкой формой Covid-19 у кого не будет возможности самоизолироваться",- сказал он.
Он также расскзал, что Министерство здравоохранения Украины намерено изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.
"Ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области — этот феномен будет детально рассмотрен, реальная ли это картина, или нарушение алгоритмов",- сказал он.
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