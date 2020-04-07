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В Украине уже почти полторы тысячи заболевших

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В Украине уже почти полторы тысячи заболевших

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1642 случая COVID-19.

«Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая», — сообщает Минздрав на Telegram-канале «Коронавірус_інфо».

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 77 случаев;

Волынская область — 34 случая;

Днепропетровская область — 15 случаев;

Донецкая область — 10 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 53 случая;

г. Киев — 253 случая;

Киевская область — 97 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 12 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 247 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отмечается, что по состоянию на утро 7 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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