В Украине уже почти полторы тысячи заболевших

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1642 случая COVID-19.
«Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая», — сообщает Минздрав на Telegram-канале «Коронавірус_інфо».
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 77 случаев;
Волынская область — 34 случая;
Днепропетровская область — 15 случаев;
Донецкая область — 10 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 38 случаев;
Запорожская область — 41 случай;
Ивано-Франковская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 53 случая;
г. Киев — 253 случая;
Киевская область — 97 случаев;
Львовская область — 29 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 30 случаев;
Полтавская область — 12 случаев;
Ровенская область — 40 случаев;
Сумская область — 51 случай;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 13 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 247 случаев;
Черкасская область — 62 случая;
Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отмечается, что по состоянию на утро 7 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
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