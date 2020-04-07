В Великобритании за сутки умерли более 800 человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 854 человека, сообщает во вторник газета The Guardian.
Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии — 74 человека, в Уэльсе — 19 человек, в Северной Ирландии — трое.
Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.
Официальные данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.
Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016