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В Финляндии будут здоровым людям делать тест на коронавирус

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В Финляндии будут здоровым людям делать тест на коронавирус

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии начнет в произвольном порядке приглашать жителей страны на тестирование на наличие коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, организация сообщила во вторник.

«Институт будет в произвольном порядке приглашать граждан на участие в исследовании, в ходе которого будет оцениваться распространение коронавируса среди населения. Исследование охватит все возрастные группы и будет проводиться в сотрудничестве с университетскими больницами», — говорится в сообщении.

Институт указал, что целью является установить, насколько велика та часть населения, у которой есть антитела к вирусу, что будет также свидетельствовать о том, какова доля тех, кто был заражен, учитывая, что заражение может протекать и бессимптомно. Этот анализ, однако, не подходит для определения заражения на самой ранней стадии, поскольку антитела вырабатываются лишь спустя несколько недель, уточнили там. Ученые будут также наблюдать за тем, в течение какого времени антитела сохраняются в организме.

Для участия в исследовании людей будут приглашать с помощью письма, выбираться участники будут произвольным образом, но приглашение на исследование будет личным и адресованным конкретному человеку. Институт намерен тестировать около 750 человек в неделю. Участие в исследовании будет добровольным, каждый участник будет давать на это письменное согласие. Их также поставят в известность при обнаружении у них антител к коронавирусу, уточнил институт.

Само исследование стартует в апреле, первые результаты ожидаются уже к концу месяца.

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Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии возросло, по данным на вторник, до 2 308, умерли 34 человека. С 19 марта по 13 мая из-за ситуации с коронавирусом закрыты границы страны, с 28 марта по 19 апреля ограничено передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны. Закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, запрещено собираться группами более 10 человек.

Финляндия, коронавирус
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