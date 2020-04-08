В США число жертв коронавируса превысило рекордные 1700 за сутки

В США за последние 24 часа от коронавируса COVID-19 скончались 1736 человек. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, тогда за сутки скончались 1344 человека.
В общей сложности в США от коронавируса умерли более 12,7 тыс. человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке (4009), этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в США. В тройку лидеров по числу жертв также входят округ Нассо, штат Нью-Йорк, и округ Уэйн, штат Мичиган. Здесь скончались 500 и 402 человека соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего на территории США заразились более 398 тыс. человек, вылечиться удалось почти 22 тыс. пациентов.
По числу жертв США пока находятся на третьем месте в мире, уступая лишь Италии и Испании, где скончались более 17 тыс. и 14 тыс. человек соответственно. При этом по числу заразившихся Штаты находятся на первом месте, более чем в два раза опережая находящуюся по этому показателю на втором месте Испанию.
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