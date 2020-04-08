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В США число жертв коронавируса превысило рекордные 1700 за сутки

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В США число жертв коронавируса превысило рекордные 1700 за сутки

В США за последние 24 часа от коронавируса COVID-19 скончались 1736 человек. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, тогда за сутки скончались 1344 человека.

В общей сложности в США от коронавируса умерли более 12,7 тыс. человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке (4009), этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в США. В тройку лидеров по числу жертв также входят округ Нассо, штат Нью-Йорк, и округ Уэйн, штат Мичиган. Здесь скончались 500 и 402 человека соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего на территории США заразились более 398 тыс. человек, вылечиться удалось почти 22 тыс. пациентов.

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По числу жертв США пока находятся на третьем месте в мире, уступая лишь Италии и Испании, где скончались более 17 тыс. и 14 тыс. человек соответственно. При этом по числу заразившихся Штаты находятся на первом месте, более чем в два раза опережая находящуюся по этому показателю на втором месте Испанию.

США, коронавирус
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