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За год состояние Ахметова сократилось в 2,5 раза

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За год состояние Ахметова сократилось в 2,5 раза

Состояние украинского миллиардера, самого богатого человека Украины Рината Ахметова за год сократилось с 6 млрд долларов до 2,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что в рейтинге самых богатых людей мира, составленном по данным на февраль 2020 года, Ахметов потерял больше 600 позиций и опустился с 272 на 875 место.

По данным журнала, вторым самым богатым украинцем является владелец группы компаний EastOne Виктор Пинчук (1,3 млрд долларов — за год его состояние уменьшились примерно на 100 млн долларов). В рейтинге богачей он опустился с 1605 на 1613 место.

Совладелец группы «Приват» и экс-владелец Приватбанка Геннадий Боголюбов поднялся в рейтинге с 1818 позиции на 1730. Его состояние за год не изменились и оценивается в 1,2 млрд долларов.

Состояние его бизнес-партнера Игоря Коломойского оценивают в 1 млрд долларов (за год состояние уменьшились примерно на 100 млн долларов, он опустился с 1941 года на 1990 место в рейтинге).

1990 место в перечне самых богатых людей мира с Коломойским разделяет мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго (1 млрд долларов, за год потерял 500 тысяч долларов и опустился с 1511 места).

Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк опустился с 1605 места на 1851. Его состояние уменьшилось с 1,4 до 1,1 млрд долларов.

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Третий год подряд первое место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос (113 млрд долларов), также в топ-3 соучредитель Microsoft Билл Гейтс (98 млрд долларов) и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (76 млрд долларов).

Всего в 2020 году в рейтинг Forbes вошли 2095 миллиардеров — на 58 меньше, чем год назад.

Суммарное состояние участников рейтинга оценивается в 8 трлн долларов, что на 700 млрд долларов меньше, чем в 2019 году.

Ринат Ахметов, Forbes
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