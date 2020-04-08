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Ученые рассказали, кто больше других рискует умереть от коронавируса

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Ученые рассказали, кто больше других рискует умереть от коронавируса

Новое исследование совместной группы китайских и американских ученых показало группы риска при Covid-19, а также предположило, какие признаки могут служить предвестниками неблагоприятного прогноза на основе систематизации смертельных случаев.

Об этом сообщает Naked Science.

Авторы работы определили наиболее распространенные характеристики среди 85 пациентов с Covid-19, которые умерли в первоначальном эпицентре эпидемии — китайском Ухане. Все смерти произошли еще на ранних стадиях распространения болезни. Статья была опубликована в издании Американского торакального общества American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В рамках этого ретроспективнного наблюдательного исследования проведен сравнительный анализ электронных медицинских карт пациентов с Covid-19. Все они были госпитализированы с симптомами коронавируса в два медучреждения Уханя — больницу Ханан и госпиталь Ухань в период с 9 января по 15 февраля. Диагноз у каждого был подтвержден лабораторными методами, все эти больные скончались от коронавируса, несмотря на усилия медиков.

Команда изучила имевшиеся медицинские записи об этих людях, их истории болезни, данные о течении у них коронавирусной инфекции, симптомах, лабораторных данных, результатах КТ и клинической картине, а также обо всех присоединившихся недугах и сопутствующих хронических заболеваниях, которые у них были ранее и на момент начала болезни. Затем был проведен статистический анализ.

«Наибольшее количество смертей в нашей когорте было у мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями», — подытоживают результаты анализа карт авторы. Средний возраст погибших составлял 65,8 года, и большинство (72,9% всех умерших) из них оказались мужчинами. Гипертония, диабет и ишемическая болезнь сердца были наиболее распространенными сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ученые надеются, что их работа поможет более аргументированно показать опасность Covid-19 для групп риска.

Самыми распространенными симптомами при поступлении пациентов, погибших впоследствии, были: повышение температуры, укороченное дыхание (одышка) и слабость. Кроме того, чуть более 80% пациентов в этот момент имели очень низкий уровень эозинофилов в крови. Осложнения включали дыхательную недостаточность, шок, острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) и сердечную аритмию.

Большинство пациентов получали антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикостероиды. Некоторым вводили внутривенно иммуноглобулин или интерферон альфа-2b. Исследователи отметили, что эффективность противовирусных средств и иммуносупрессивных препаратов в борьбе с возбудителем Covid-19 еще не до конца изучена. Авторы отмечают, что комбинации этих веществ не помогли погибшим. Большинство исследованных пациентов умерли от полиорганной недостаточности.

Одним из наиболее важных выводов своей работы авторы называют обнаружение того, что хотя респираторные симптомы могут развиваться не сразу и вплоть до недели у больного с уже подтвержденным диагнозом их может не быть, с того момента, как они начались, состояние пациента может резко и быстро ухудшаться.

Промежуток времени между поступлением больного и смертью в исследованных учеными случаях в среднем составил 6,35 дня. Хороший «внешний» маркер этой инфекции, по мнению ученых, — быстрое возникновение одышки.

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Основываясь на собранных данных, исследователи указывают, что эозинофилопения — аномально низкий уровень эозинофилов в крови — может служить индикатором плохого прогноза. Они также отметили, что раннее возникновение одышки может быть использовано в качестве наблюдательного симптома для Covid-19. Кроме того, они отметили, что комбинация противомикробных препаратов (противовирусные, антибиотики) существенно не помогала этим пациентам.

Авторы указывают на то, что подробное документирование симптомов и анализа данных пациентов из разных очагов пандемии с разными датами начала болезни важно для того, чтобы понимать, как изменяются вирус и проявления вызванной им инфекции.

коронавирус
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