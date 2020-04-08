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Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 по «джентльменскому соглашению»

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Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 по «джентльменскому соглашению»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что перед выборами хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 члены исполкома организации достигли «джентльменского соглашения» о проведении турниров соответственно в России и Катаре. Об этом сообщает France24.

«Исполком ФИФА принимал решения в соответствии с джентльменским соглашением. Вот и все», — заявил Блаттер.

Накануне Министерство юстиции США подало в окружной суд по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома ФИФА получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Документ опубликован на официальном сайте Минюста.

Обвинение утверждает, что бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил за голос в пользу России $5 млн. Кроме того, согласно представленному акту, члену исполкома ФИФА из Гватемалы Рафаэлю Сальгеро предлагали за поддержку российской заявки $1 млн.

По информации американского Минюста, Уорнеру перечисляли средства более чем 20 отдельными траншами в период с ноября 2010 года по апрель 2011-го через зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах офшорные компании. О том, получил ли он предложенную сумму, не сообщается.

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В связи с выборами хозяев ЧМ-2022 в получении взяток подозреваются бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейру, экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос (скончался в августе 2019 года) и еще один член ФИФА, имя которого не приводится.

Выборы состоялись в декабре 2010 года на заседании исполкома ФИФА в Цюрихе. В борьбе за право проведения ЧМ-2018 России опередила Англию и совместные заявки Бельгии с Голландией и Испании с Португалией. Катар на выборах хозяина ЧМ-2022 обошел Австралию, США, Южную Корею и Японию.

ФИФА, ЧМ-2018, Йозеф Блаттер
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