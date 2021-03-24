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Бывшего главу FIFA Блаттера отстранили от футбола

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Бывшего главу FIFA Блаттера отстранили от футбола

Судебная палата независимого комитета по этике признала бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке виновными в различных нарушениях Кодекса этики ФИФА (FCE). Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.

Они отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет и 8 месяцев.

85-летний летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него ему уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.

В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счёт ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнётся после истечения предыдущего отстранения — 8 октября 2021 года.

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В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому.

ФИФА, Йозеф Блаттер
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Среда, 24 марта 2021
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