ФИФА обвинила бывшего президента Блаттера в растрате средств

Международная федерация футбола (ФИФА) пожаловалась в прокуратуру на бывшего президента организации Йозефа Блаттера из-за многомиллионных трат при создании Музея мирового футбола. Об этом говорится в заявлении ФИФА.
Музей мирового футбола ФИФА открылся в 2016 году в центре Цюриха. На ремонт офисного здания 1970-х годов и аренду было потрачено в общей сложности порядка $140 млн.
ФИФА обвинила в «преступной бесхозяйственности бывшее руководство организации и назначенные им компании». Блаттер является главным идеологом создания музея в центре Цюриха. Как отмечает организация, швейцарец обязал ФИФА заключить договор аренды с владельцем здания, страховой фирмой Swiss Life, которая требует выплатить $360 млн до 2045 года. Международная федерация подчеркивает, что эта сумма заметно превышает среднерыночную цену.
В ФИФА отметили, что передали дело кантональным прокурорам Цюриха.
Музей ежегодно приносит убытки. Среди них $50 млн, которые ФИФА выплатила в 2016-м, в год открытия музея. В отчете организации за 2019 год указывается, что музей принес доход в размере $3,5 млн против расходов в $6,3 млн.
Ранее федеральные прокуроры открыли два уголовных дела в отношении Блаттера. В частности, он обвиняется во взятке $2 млн в 2011 году на тот момент вице-президенту организации и главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Также он подозревается в даче взятки в 2011 году в размере $1 млн на тот момент главе федерации Тринидада и Тобаго, вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру. Отмечалось, что эта взятка предназначалась за голос в пользу его кандидатуры на выборах президента ФИФА.
Блаттер покинул пост президента ФИФА в 2015 году в результате коррупционного скандала.
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