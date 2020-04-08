До конца апреля пенсинерам обещают выплатить по 1000 гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.

«Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. грн тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры», — отметил он в среду на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

«Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение», — подчеркнул Зеленский.