Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий

Индексация пенсий в Украине для всех категорий пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость. Также в законе будет прописана точная дата индексации — 1 марта», — написал Шмыгаль в Фейсбуке.
Он отметил, что благодаря комплексным программам поддержки пенсионеров за полтора года средние пенсии выросли почти на 25%.
«Параллельно с этим мы также работаем над введением накопительной пенсионной системы, чтобы украинцы наконец получали достойные пенсионные выплаты», — резюмировал глава правительства.
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