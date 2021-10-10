С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине увеличится в связи с увеличением минимальной зарплаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

«Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн», — написал Шмыгаль на своей странице в фейсбуке.

Он также отметил, что утвержденные на текущей неделе Кабмином изменения в доходную и расходную части Пенсионного Фонда позволят без задержек выплачивать введённые с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

«Правительство продолжит последовательно улучшать социальные стандарты для украинцев», — подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины увеличил бюджет ПФУ на 18,5 млрд грн. Это решение позволит планово повысить пенсии в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.