С марта правительство проиндексирует пенсии

С 1 марта 2022 года в Украине будут проиндексированы пенсии на 14%, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 млн. 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн», — заявил Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.
По его словам, пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.
Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, которые не имели страхового стажа. Также увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.
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