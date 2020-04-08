Кабмин решил сэкономить на борьбе с коронавирусом

Кабинет министров в новой редакции поправок в государственный бюджет-2020 предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией до 66,242 млрд грн с предполагаемых ранее 97,1 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале в среду.
«Из этих средств напрямую Министерству здравоохранения выделяют 15,8 млрд грн и Минсоцополитики 10,6 млрд грн на пенсии», — написал нардеп.
При этом редакция поправок в госбюджет предусматривает сокращение финансирования поддержки сельхозпроизводителей на 1,5 млрд грн, добавил он.
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